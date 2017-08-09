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08:02 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ответили на призывы Киева к украинцам не ездить в Россию

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призывал не ездить в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Омелян заявил, что украинцы должны отказаться от поездок в Россию, так как Украина выбрала европейский путь развития. Украинский министр также обвинил российских пенсионеров в том, что Украина потеряла контроль над Крымом.

«Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится» — передает RT слова Ильясова.

Он также отметил, что Киев нагнетает страх среди украинцев.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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