В Крыму ответили на призывы Киева к украинцам не ездить в Россию

Источник: РИА "Новости"

Ранее Омелян заявил, что украинцы должны отказаться от поездок в Россию, так как Украина выбрала европейский путь развития. Украинский министр также обвинил российских пенсионеров в том, что Украина потеряла контроль над Крымом.

«Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится» — передает RT слова Ильясова.

Он также отметил, что Киев нагнетает страх среди украинцев.