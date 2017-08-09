Чиновники в Омской области скрыли доходы местных депутатов

Прокуратура Большеуковского района после проверки потребовала привлечь к административной ответственности должностных лиц местной администрации за нарушение закона о противодействии коррупции.

Как было установлено, вопреки закону администрации Большеуковского и Фирстовского сельских поселений не разместили на официальном сайте в общем доступе данные депутатов Совета поселений, касающиеся доходов, расходов, имуществе и обязательствах.

По результатам проверки прокурор Большеуковского района Омской области внес представления главам поселков и постановил возбудить в отношении них административные дела за неразмещение в сети Интернет информации, которую нужно размещать по закону.