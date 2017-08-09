Чиновники в Омской области скрыли доходы местных депутатов
Работники администрации не выложили в общий доступ в интернет доходы, имущество и прочие положенные по закону сведения.
Работники администрации не выложили в общий доступ в интернет доходы, имущество и прочие положенные по закону сведения.
Прокуратура Большеуковского района после проверки потребовала привлечь к административной ответственности должностных лиц местной администрации за нарушение закона о противодействии коррупции.
Как было установлено, вопреки закону администрации Большеуковского и Фирстовского сельских поселений не разместили на официальном сайте в общем доступе данные депутатов Совета поселений, касающиеся доходов, расходов, имуществе и обязательствах.
По результатам проверки прокурор Большеуковского района Омской области внес представления главам поселков и постановил возбудить в отношении них административные дела за неразмещение в сети Интернет информации, которую нужно размещать по закону.
Чиновников ждет наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. Пока акты прокурорского реагирования рассматриваются.