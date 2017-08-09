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09:10 (мск), источник: Om1.ru

Чиновники в Омской области скрыли доходы местных депутатов

Работники администрации не выложили в общий доступ в интернет доходы, имущество и прочие положенные по закону сведения.

Прокуратура Большеуковского района после проверки потребовала привлечь к административной ответственности должностных лиц местной администрации за нарушение закона о противодействии коррупции.

Как было установлено, вопреки закону администрации Большеуковского и Фирстовского сельских поселений не разместили на официальном сайте в общем доступе данные депутатов Совета поселений, касающиеся доходов, расходов, имуществе и обязательствах.

По результатам проверки прокурор Большеуковского района Омской области внес представления главам поселков и постановил возбудить в отношении них административные дела за неразмещение в сети Интернет информации, которую нужно размещать по закону.

Чиновников ждет наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. Пока акты прокурорского реагирования рассматриваются.

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