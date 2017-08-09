Кобяков совершит рабочую поездку в Гомельскую область

Премьер-министр ознакомится с результатами работы сельскохозяйственных организаций Гомельской области, в частности ОАО «Туровское» Житковичского района, по уборке зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов.

Также Андрей Кобяков посетит ОАО «Туровский молочный комбинат», где будет рассмотрен вопрос финансово-хозяйственной деятельности предприятия и реализации инвестиционного проекта «Строительство молочного комбината в Житковичском районе Гомельской области, 2-й этап».