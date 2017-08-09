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09:44 (мск), источник: УралПолит.ру

Действующим мэром Богдановича остается Владимир Москвин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа, ИА УралПолит.Ru. Администрация губернатора Свердловской области направила в органы власти и самоуправления Богдановича уведомления о том, что главой муниципалитета остается Владимир Москвин.

«До вступления в силу соответствующего судебного решения, он продолжает исполнять полномочия главы городского округа», — приводит «Коммерсантъ» слова источника, знакомого с ситуацией.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 8 августа Владимир Головин, избранный мэром Богдановича городской думой, подписал документ о вступлении в должность. Заседание гордумы 3 августа, когда произошло избрание, проходило без членов конкурсной комиссии.

Напомним, свердловские власти, Союз директоров предприятий и организаций Богдановича и глава муниципалитета Владимир Москвин назвали избрание Головина «нелегитимным» и признавать его отказались. Владмир Москвин записал видеообращение к местным жителям, в котором сообщил, что уже направил в суд иск с требованием признать итоги конкурса недействительными.

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