МИД Беларуси прокомментировал высказывание Ващиковского о БелАЭС

Ранее Ващиковский в интервью РИА Новости высказался о якобы «небезопасных технологиях», лежащих в основе строительства белорусской атомной станции и подчеркнул, что Польша не будет покупать у Беларуси электроэнергию, выработанную в Островце.

«В случае, если процитированные в СМИ слова господина министра (Ващиковского — Sputnik) полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой “европейской солидарности” под давлением литовской стороны», — заявили в МИД Беларуси.

Там также добавили, что такие слова польского дипломата звучат особенно странно в связи с тем, что страна-соседка сама рассматривает возможности строительства атомной станции.

В МИД также добавили, что в 2009—2013 годах Польша принимала участие в межгосударственных обсуждениях проекта белорусской АЭС и не возражала против ее строительства. Также ранее власти Польши не высказывали претензий или сомнений в отношении БелАЭС.

«Хотели бы напомнить, что применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия. Насколько нам известно, официальной критики со стороны Польши в адрес упомянутых государств по этой теме не звучало», — подчеркнули в МИД.