Дмитрий Медведев опубликовал в Instagram фото стадиона «Волгоград Арена»
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выложил в Instagram фотографию строящегося стадиона «Волгоград Арена» и скриншот приложения с погодой, показав, как в
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выложил в Instagram фотографию строящегося стадиона «Волгоград Арена» и скриншот приложения с погодой, показав, как в
Фотография Дмитрия Медведева собрала больше 37 000 «лайков». Один из пользователей в комментариях под снимком спросил у
Добавим, что в день приезда в Волгоград, 8 августа, Дмитрий Медведев успел осмотреть ход строительства укрепительных сооружений правого берега Волги с теплохода. Именно с него он и сделал фото стадиона. Отметим, что ранее, по сообщениям РИА Новости и «Интерфакс»,