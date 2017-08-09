Дмитрий Медведев опубликовал в Instagram фото стадиона «Волгоград Арена»

Фотография Дмитрия Медведева собрала больше 37 000 «лайков». Один из пользователей в комментариях под снимком спросил у премьер-министра, смогут ли рабочие достроить стадион в срок, на что тот ответил, что те успеют завершить возведение арены.

Добавим, что в день приезда в Волгоград, 8 августа, Дмитрий Медведев успел осмотреть ход строительства укрепительных сооружений правого берега Волги с теплохода. Именно с него он и сделал фото стадиона. Отметим, что ранее, по сообщениям РИА Новости и «Интерфакс», премьер-министр заявил губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, что объект «очень воздушный, сочинскому не уступает».