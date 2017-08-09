В Пермском крае откроют 32 временных избирательных участка

Такое решение было принято на заседание краевого избиркома. В основном временные УИК образуются в медицинских учреждениях и СИЗО — всего 32 избирательных участка, в том числе 25 в городе Перми. Перечень временных избирательных участков на выборах 10 сентября 2017 года опубликован на сайте избирательной комиссии Пермского края.



Ъ-Online.