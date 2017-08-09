Молдова начинает подготовку к новой переписи населения

Источник: Noi.md

Как сообщили в Национальном бюро статистики (НБС), в целом он запланировал три рабочие миссии в РМ с целью изучения институционального потенциала учреждения, его потребностей и разработки плана действий для проведения очередной переписи населения и жилого фонда республики в 2020 г. в соответствии с рекомендациями и практикой ООН/Евростат.

В ходе первой миссии, которая продлится до конца недели, эксперт намерен оценить все этапы предыдущей переписи, 2014 г., которая была проведена в соответствии с рекомендациями Конференции европейских статистиков.

В первую очередь он ознакомится с существующей в РМ нормативно-правовой базой; календарным планом деятельности НБС; его бюджетом; методологией сбора данных; обучением персонала.