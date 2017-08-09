Стала известна причина препровождения Влада Филата в частную клинику

Источник: Noi.md

Бывший политик был доставлен в Немецкий диагностический центр для медицинского осмотра. Эта информация была подтверждена для Tv8.md адвокатом экс-премьера Игорем Попа.

Адвокат не уточнил, какие именно проблемы со здоровьем появились у бывшего премьер-министра, сославшись на конфиденциальность информации.

«Здоровье господина Филата ухудшилось в последнее время из-за условий содержания в тюрьме. Потребовался квалифицированный врачебный осмотр вне тюрьмы, потому что там нет оборудования, необходимого для такого осмотра. Другие детали мы раскроем позже, когда узнаем точно, каково его состояние здоровья», — сказал адвокат Игорь Попа.

Что касается представления иска в ЕСПЧ, адвокат сказал, что в течение этой недели он выступит с заявлением на эту тему. В то же время он уточнил, что у него нет информации, когда Влада Филата переведут в Липканскую тюрьму.

Отметим, что недавно Влад Филат прошел медицинское обследование и в Республиканской больнице из-за тех же проблем со здоровьем.