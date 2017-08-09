Стала известна причина препровождения Влада Филата в частную клинику
Состояние здоровья бывшего
Состояние здоровья бывшего
Бывший политик был доставлен в Немецкий диагностический центр для медицинского осмотра. Эта информация была подтверждена для Tv8.md адвокатом
Адвокат не уточнил, какие именно проблемы со здоровьем появились у бывшего
«Здоровье господина Филата ухудшилось в последнее время
Что касается представления иска в ЕСПЧ, адвокат сказал, что в течение этой недели он выступит с заявлением на эту тему. В то же время он уточнил, что у него нет информации, когда Влада Филата переведут в Липканскую тюрьму.
Отметим, что недавно Влад Филат прошел медицинское обследование и в Республиканской больнице
Напоминаем, что Влад Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Бывший глава правительства был задержан в октябре 2015 года на основании ордера, выданного Национальным центром по борьбе с коррупцией после доноса примара Оргеева Илана Шора.