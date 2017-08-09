МИД Украины раскритиковал заявление немецкого политика по Крыму

Источник: AP 2017

«Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер, — заявил Климкин. — Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина».

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Климкин призвал добиваться «освобождения Крыма» любыми политическими и дипломатическими методами. Что касается санкций, то их, на его взгляд, нужно не ослаблять, а наоборот ужесточить.

Линднер ранее предложил постепенно ослаблять санкции против России, поощряя «промежуточные позитивные шаги», а вопрос с Крымом призвал рассматривать как временное решение на неопределенный срок.

Позже его поддержала сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт, заявив о необходимости возвращения к политике разрядки по отношению к России. Она также отметила, что европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в интересах США.