Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление — по громкому делу о театре
Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников администрации края.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников администрации края.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский получил прокурорское представление по делу Приморского театра оперы и балета: оно было внесено с целью устранения существенных нарушений, выявленных в ходе проверки законности отчуждения имущества театра в пользу департамента земельных и имущественных отношений региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
После проверки поступивших от прокуратуры материалов по данному делу СУ СК Приморья возбудило уголовное дело в отношении чиновников администрации региона — по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход и результаты расследования этого дела поставлены на контроль прокуратуры края.
Так, во время проверки выяснилось, что в 2015 году, в нарушение законодательства, распоряжениями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края все имущество, находившееся в оперативном управлении Приморского театра оперы и балета, было изъято и закреплено на праве оперативного управления за департаментом культуры края. После администрация Приморского края передала Мариинскому театру в безвозмездное пользование всё имущество Театра оперы и балета.
Такие действия привели к невозможности осуществления учреждением уставной деятельности, а также удовлетворения требований его кредиторов, в том числе установленных судебными актами.
При этом администрацией края решение о ликвидации учреждения принято в марте 2017 года уже после изъятия имущества.
Напомним, ранее Генпрокуратура России сообщила, что долг Приморского театра оперы и балета по 21 исполнительному листу, выданному судами Приморья, Свердловской области,
Отметим, что, в середине мая