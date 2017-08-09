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10:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Законопроект о льготах для резидентов ОЭЗ в Калининграде внесен в Госдуму

Законопроект о налоговых льготах для резидентов ОЭЗ в Калининградской области правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Для организаций, получивших статус резидентов ОЭЗ в Калининградской области, налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов, в течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 10%.

Кроме того, законопроектом устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% в Пенсионный фонд РФ, 1,5% в Фонд социального страхования РФ и 0,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Пониженные тарифы применяются плательщиками, включенными в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. включительно.

Пониженные тарифы применяются плательщиком в течение 7 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такой плательщик был включен в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области.

Предельный срок применения пониженных тарифов для плательщика — 31 декабря 2025 года.

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