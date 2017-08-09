Бывшему вице-премьеру Крыма Казурину продлен срок содержания под стражей до 3 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Киевский районный суд Симферополя продлил почти на два месяца — до 3 октября — срок содержания под стражей бывшего вице-премьера республики Олега Казурина, обвиняемого в получении крупной взятки.

«Киевским районным судом Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрено и удовлетворено постановление следователя <…> о продлении срока содержания под стражей в отношении Казурина сроком на 1 месяц и 19 суток, до 3 октября 2017 года», — сообщили в среду ТАСС в суде. Срок содержания под стражей Казурина истекал в середине августа, но следствие вышло в суд с ходатайством о его продлении.

Задержанному в середине февраля бывшему вице-премьеру Крыма предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ. Вину он не признает.

По данным СК РФ, с августа по декабрь 2016 года бывший чиновник получил через посредника «часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей». За эти деньги Казурин обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.