Комсомольский Superjet и иркутский МС-21 снимут Россию с «иглы иностранного авиапрома»

Источник: AP 2017

Хабаровск, 9 августа, AmurMedia.

МС-21 и Superjet «подвинут» иностранных авиапроизводителей к 2019 году. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что с начала 2019 года РФ может принять решение об отмене льгот иностранным авиапроизводителям. Он отметил, что цель такого решения — восстановить контроль над российским рынком производства гражданских лайнеров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТК «Звезда».

«Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год, это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing, но к 2025 году с учетом наших планов… мы будем выпускать уже 110 самолетов в год», — отметил вице-премьер.

Рогозин уточнил, что на такие меры Москва пойдет только при появлении новых российских лайнеров. По словам чиновника, с 2013 года наша страна закупила у иностранных производителей 367 самолетов, что говорит о том, что Россия «сидит на игле иностранного авиапрома» и такую ситуацию пора менять.

«Сейчас мы тратим в год 470 млрд рублей. Это оскорбление для нации, оскорбление для авиационной державы, мы это терпеть не могли», — подчеркнул Рогозин.