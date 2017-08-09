Комсомольский Superjet и иркутский МС-21 снимут Россию с «иглы иностранного авиапрома»
Об этом заявил Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 1».
Об этом заявил Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 1».
Хабаровск, 9 августа, AmurMedia.
МС-21 и Superjet «подвинут» иностранных авиапроизводителей к 2019 году.
«Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год, это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing, но к 2025 году с учетом наших планов… мы будем выпускать уже 110 самолетов в год», — отметил
Рогозин уточнил, что на такие меры Москва пойдет только при появлении новых российских лайнеров. По словам чиновника, с 2013 года наша страна закупила у иностранных производителей 367 самолетов, что говорит о том, что Россия «сидит на игле иностранного авиапрома» и такую ситуацию пора менять.
«Сейчас мы тратим в год 470 млрд рублей. Это оскорбление для нации, оскорбление для авиационной державы, мы это терпеть не могли», — подчеркнул Рогозин.
Он заявил, что эта ситуация в гражданской авиации России и подтолкнула правительство сделать все возможное для запуска проектов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. По словам чиновника, наши производители в состоянии «отвоевать» этот рынок, так же как в военной сфере.