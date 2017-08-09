Источник: РИА "Новости"

Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает сократить время ожидания муниципальных автобусов на остановках уже к осени. Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на первого замглавы администрации Сергея Миронова, за месяц работы прямой телефонной линии о новых маршрутах в департамент транспорта и связи городской администрации поступило около 4 тыс. звонков.

По словам Миронова, после получения звонков специалисты департамента взяли на контроль сообщения о длительном ожидании автобусов на остановках. Отмечается, что особенно часто звонки поступали от жителей микрорайонов Мещерское озеро и Молитовка.

Замглавы мэрии отметил, что причина ожидания транспорта известна и уже имеется решение проблемы. Перед департаментом транспорта и связи стоит задача сократить период ожидания автобусов на остановках. «В течение августа будут оформлены все документы, и к 1 сентября на городские маршруты выйдут 150 современных автобусов: 100 новых ЛиАЗов уже поступают в автопарк, а еще 50 новых автобусов средней вместимости “Вектор” появятся на улицах города до конца лета», — отметил в заключение Сергей Миронов.

Напомним, после внедрения новой маршрутной сети в 2017 году на территории Нижнего Новгорода будут работать 58 коммерческих маршрутов (сейчас действует 61 маршрут) и 49 муниципальных маршрутов (сейчас — 59 маршрутов). Изменения не коснутся действующих в настоящее время 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.