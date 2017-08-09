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11:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Буду лично контролировать реконструкцию дорог в Хабаровске — Вячеслав Шпорт

Губернатор будет еженедельно проверять ход работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт совместно с мэром Хабаровска Александром Соколовым проинспектировал сегодня дороги краевого центра, на которых ведется ремонт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как ранее сообщало агентство, в Хабаровске работы ведутся с отставанием от графика. Мэрия обещает нагнать отставание к сентябрю.

 — Автотрассы в рамках проекта надо сделать не только качественно, но и быстро. В этом году беспрецедентно большое количество финансов на дороги выделено Хабаровску. Финансирование обеспечивается без сбоев. Отставать от графика недопустимо. Исходя из этого я буду лично делать объезд по объектам каждую неделю, — сказал Вячеслав Шпорт.

Сложностей при реконструкции хватает. Так, при укладке асфальта используются новые технологии, которые не применялись ранее — при замене дорожного полотна используются и полимеры, и специальные сетки.

 — Наша задача — привести дорожно-транспортную сеть Хабаровска в наилучшее состояние. И современные дороги должны быть не только в центре города. Поэтому в планы программы вошли и окраины, промышленные узлы, дороги с интенсивным движением. Делаем новую магистраль по улице Донской, которая ведет к площадке ТОСЭР «Авангард». Здесь осуществляются важные инвестиционные проекты, а поэтому вложения в дорогу окупятся — новыми рабочими местами, налогами, — добавил губернатор.

Напомним, что в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации участвуют 38 субъектов, в том числе и Хабаровский край. Объем финансирования в 2017 году составит 1,4 млрд рублей, из них средства федерального бюджета 625 млн рублей, краевые — 672,2 млн, местные — 148,9 млн. Из них на объекты в Хабаровске предусмотрено 1,3 млрд рублей, Хабаровского района — 64 млн, на региональные дороги — 77 млн рублей.

В Хабаровске в рамках проекта выполняются работы на улицах Краснореченской, Суворова, Сидоренко, Новой и Автономной до Целинной.

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