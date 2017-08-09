Вениамин Кондратьев сопровождал Владимира Путина во время поездки в Абхазию

Краснодар. 9 авг. — Новая Кубань. В день девятой годовщины грузино-осетинского конфликта Владимир Путин посетил Абхазию. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, Вениамин Кондратьев сопровождал главу государства. Он присутствовал во время подписания соглашения о сотрудничестве между Россией и Абхазией в сфере здравоохранения. В частности, речь идет об оказании бесплатной медицинской помощи российским гражданам, постоянно проживающим в соседней республике, на территории РФ.

Как прокомментировал губернатор Кубани, регион полностью готов оказывать такую медпомощь в рамках ОМС. Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник, пять стоматологических поликлиник.