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12:58 (мск), источник: Новая Кубань

Вениамин Кондратьев сопровождал Владимира Путина во время поездки в Абхазию

Губернатор побывал в соседней республике в составе президентской делегации.

Краснодар. 9 авг. — Новая Кубань. В день девятой годовщины грузино-осетинского конфликта Владимир Путин посетил Абхазию. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, Вениамин Кондратьев сопровождал главу государства. Он присутствовал во время подписания соглашения о сотрудничестве между Россией и Абхазией в сфере здравоохранения. В частности, речь идет об оказании бесплатной медицинской помощи российским гражданам, постоянно проживающим в соседней республике, на территории РФ.

Как прокомментировал губернатор Кубани, регион полностью готов оказывать такую медпомощь в рамках ОМС. Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник, пять стоматологических поликлиник.

— Кроме того, пациентам из соседней республики, имеющих российское гражданство, будут доступны краевые клиники в Краснодаре. В том числе учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, — уточнил Вениамин Кондратьев.

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