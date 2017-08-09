Вениамин Кондратьев сопровождал Владимира Путина во время поездки в Абхазию
Губернатор побывал в соседней республике в составе президентской делегации.
Губернатор побывал в соседней республике в составе президентской делегации.
Краснодар. 9 авг. — Новая Кубань. В день девятой годовщины
Как прокомментировал губернатор Кубани, регион полностью готов оказывать такую медпомощь в рамках ОМС. Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник, пять стоматологических поликлиник.
— Кроме того, пациентам из соседней республики, имеющих российское гражданство, будут доступны краевые клиники в Краснодаре. В том числе учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, — уточнил Вениамин Кондратьев.