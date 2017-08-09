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12:10 (мск), источник: Вести - Калининград

Глава региона осмотрит объекты транспортной и социальной инфраструктуры Калининграда

Антон Алиханов проверит объекты транспортной и социальной инфраструктуры Калининграда.

Источник: Вести - Калининград

9 августа состоится рабочий выезд Антона Алиханова в Калининград.

Главой региона будет проинспектирован ход реконструкции мостов «Высокий» и «Деревянный».

Так же будет проведена проверка подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, осмотр объектов благоустройства по целевой программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

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