Глава региона осмотрит объекты транспортной и социальной инфраструктуры Калининграда
Антон Алиханов проверит объекты транспортной и социальной инфраструктуры Калининграда.
Антон Алиханов проверит объекты транспортной и социальной инфраструктуры Калининграда.
9 августа состоится рабочий выезд Антона Алиханова в Калининград.
Главой региона будет проинспектирован ход реконструкции мостов «Высокий» и «Деревянный».
Так же будет проведена проверка подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, осмотр объектов благоустройства по целевой программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».