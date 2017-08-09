Спор из-за Крыма: МИД Украины обрушился с критикой на немецкого политика

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Позиция лидера СвДП

О необходимости налаживать отношения с Россией лидер немецких либералов заявил пятого августа в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. По его мнению, европейские политики не должны увязывать снятие санкций с полной реализацией минских соглашений.

«Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией», — заявил Линднер.

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«Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок», — добавил политик.

Глава СвДП также заявил о необходимости возврата к политике «изменений через сближение», которая началась при канцлере ФРГ Вилли Брандте и была продолжена Гельмутом Колем.

Позднее позицию Линднера поддержала и сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт. По ее мнению, европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в угоду США.

При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлина в вопросе Крыма остается неизменной, а Линднер высказывал лишь свое личное мнение.

Недовольство Киева

Слова Линднера ожидаемо раскритиковали в Киеве. В качестве площадки для ответа глава украинского МИД Павел Климкин выбрал другое немецкое издание — Bild.

«Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер. Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина», — заявил министр.

Климкин призвал добиваться «освобождения Крыма» любыми политическими и дипломатическими методами. Что касается санкций, то их, на его взгляд, нужно не ослаблять, а наоборот ужесточить.

Мнение немцев

Слова Линднера нашли поддержку среди рядовых немцев. Опрос института изучения общественного мнения Civey показал, что мнение лидера демократов о Крыме поддерживают 44 процента жителей Германии, примерно столько же — 43,2 процента — выступили против.

При этом мнение немцев разделилось в зависимости от партийных предпочтений. Так, например, сторонники Свободной демократической партии по большей части поддержали высказывание своего лидера — 65,5 процента. Похожая картина и среди последователей партии «Альтернатива для Германии» (AfD), 60,5 процента которых поддержали слова Линднера.

Несмотря на то, что сопредседатель фракции «Левые» Сара Вагенкнехт открыто поддержала слова о необходимости сближения с Россией, сторонники ее партии выразили не столь однозначное мнение: Линднера поддержали лишь 41,1 процента опрошенных. Это даже меньше, чем у последователей партийного альянса ХДС/ХСС (46,4 процента).

Самый низкий уровень поддержки выразили сторонники Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии «Зеленых» — 28,1% и 21,8% соответственно.

«На самом деле, я высказал то, о чем многие думают, и что давно витает в воздухе реальной политики. По крайней мере сейчас о Крыме говорят с волнением, после того как слишком долго молчали», — заявил Welt Линднер, комментируя реакцию немецкого общества.

Голоса в пользу России

В Германии все чаще раздаются голоса за то, чтобы наладить отношения с Россией. Так, в июне санкции осудила немецкая правая партия «Альтернатива для Германии».

«Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины», — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.

Политик отметил, что после распада СССР Запад не сумел выстроить новый миропорядок с участием Москвы, и раскритиковал расширение НАТО на восток.

«Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией», — сказал он.

В начале июля постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе постепенно идет движение в сторону пересмотра санкционной политики.