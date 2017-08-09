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12:37 (мск), источник: СуперОмск

Стороженко объяснил причину отставки своих заместителей

Олег Попов и Марина Костенко покинули минздрав по истечении сроков контракта.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр здравоохранения, куратор социального блока Андрей Стороженко официально объявил об отставке своего первого заместителя Олега Попова и заместителя министра Марины Костенко.

«Попов и Костенко освобождаются от занимаемых должностей в связи с истечением срока служебного контракта», — заявил Стороженко.

Заместители министра отправлены в отставку с 9 августа.

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