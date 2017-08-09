Избран новый глава крайизбиркома

Кандидатура Подушкина была предложена центризбиркомом несколько дней назад. До этого (с 2012 года) он возглавлял экспертно-аналитическое управление Губернатора Красноярского края, а еще ранее был заместителем начальника регионального управления территориальной политики. В состав краевой избирательной комиссии чиновник входит с 2016 года.

В прошлом году, по данным декларации о доходах, Алексей Подушкин заработал 1,3 миллиона рублей. В собственности у него квартира площадью 85,8 кв.м., 2/3 квартиры на 88,1 кв.м., нежилое помещение на 55,6 кв.м. и автомобиль Nissan Murano.