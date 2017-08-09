Избран новый глава крайизбиркома
Новым председателем избирательной комиссии Красноярского края стал Алексей Подушкин. Такое решение единогласно приняли сегодня члены избиркома на очередном заседании.
Новым председателем избирательной комиссии Красноярского края стал Алексей Подушкин. Такое решение единогласно приняли сегодня члены избиркома на очередном заседании.
Кандидатура Подушкина была предложена центризбиркомом несколько дней назад. До этого (с 2012 года) он возглавлял
В прошлом году, по данным декларации о доходах, Алексей Подушкин заработал 1,3 миллиона рублей. В собственности у него квартира площадью 85,8 кв.м., 2/3 квартиры на 88,1 кв.м., нежилое помещение на 55,6 кв.м. и автомобиль Nissan Murano.
Напомним, прежний глава крайизбиркома Константин Бочаров, занимавший его почти 14 лет, ушел с поста 1 августа этого года, мотивировав это семейными обстоятельствами. Однако членом избирательной комиссии с правом голоса остался.