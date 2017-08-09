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16:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Горячее водоснабжение появится в Вихоревке Иркутской области 12 августа

Горячая вода в жилых домах и социальных объектах в Вихорвеке Братского района в Иркутской области возобновится с 12 августа. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел совещание по вопросу подготовки города Вихоревки Братского района к отопительному сезону 2017−2018 годов.

Источник: РИА "Новости"

В нем приняли участие исполняющий обязанности председателя областного правительства Руслан Болотов, заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов, его заместитель Александр Барнаков, мэр Братского района Алексей Баловнев, заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов, заместитель директора «Центра энергоресурсосбережения» Сергей Сварич. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сергей Сварич, побывавший недавно в Вихоревке, доложил о том, как ведутся работы по подготовке теплоисточников города к осенне-зимнему периоду. Так, уже 12 августа планируется запустить котел № 4 на котельной «Водогрейная». Это значит, что в жилых домах и социальных объектах появится горячая вода. Монтаж еще одного нового котла планируется завершить к 28 августа. Из областного бюджета 1 августа Вихоревке дополнительно выделено около 41 млн рублей на капитальный ремонт котлов № 5 и 7. Также ведутся ремонтные работы на двух малых теплоисточниках, для которых из аварийно-технического запаса области выделены два новых котла.

«Руслан Болотов сообщил Сергею Левченко, что персонал котельных проходит обучение по эксплуатации оборудования. В период с 25 по 28 августа намечено проведение противоаварийных тренировок», — отметили в пресс-службе.

Также губернатора интересовало, что делается для готовности к отопительному сезону тепловых сетей. Сергей Сварич, рассказал, что сейчас проводятся работы по профилактике и ремонту запорной арматуры и сетевых насосов. На наружных сетях идет замена теплоизоляции. На последнюю декаду августа запланированы гидравлические испытания. Губернатор с такими сроками не согласился.

«Гидравлические испытания надо провести как можно раньше, чтобы своевременно выявить все аварийные точки и устранить неполадки до начала отопительного сезона. Можно не на всех сетях сразу, что сложно, а участками по мере их готовности», — сообщил Сергей Левченко.

Организация, взявшая на себя эксплуатацию котельной «Водогрейная», должна предоставить четкий график поставок угля компанией, с которой заключен соответствующий договор, отметил губернатор.

Напомним, что ранее спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в «Вихоревском управлении», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

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