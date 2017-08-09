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14:28 (мск), источник: ТАСС

Reuters: власти КНДР освободили отбывавшего пожизненное заключение канадского пастора

Лим Хён Су с 2015 года отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность.

Источник: Reuters
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ТАСС, 9 августа. Власти КНДР освободили канадского пастора Лим Хён Су, отбывавшего пожизненное заключение по обвинению в подрывной деятельности, сообщило агентство Reuters.

«Лим Хён Су, гражданин Канады, был освобожден по состоянию здоровья в соответствии с решением Верховного суда КНДР 9 августа 2017 года», — говорится в официальном сообщении, распространенном государственным агентство ЦТАК.

В 2015 году канадский протестантский пастор корейского происхождения Лим Хён Су был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность.

Комментарии
2
Дмитрий Николаевич Федунов
Пастор осознал свой грех и усвоил Послание римлянам из Евангелия: Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом. Следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против установленного Богом, и кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. Правители страшны не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро и получишь от нее похвалу. Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись, он не напрасно носит меч. Он – слуга Божий, орудие Его гнева на того, кто делает зло. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести.
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Сергей Костенко
Получается - ничего не подрывал???
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