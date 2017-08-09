Reuters: власти КНДР освободили отбывавшего пожизненное заключение канадского пастора

Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября

«Лим Хён Су, гражданин Канады, был освобожден по состоянию здоровья в соответствии с решением Верховного суда КНДР 9 августа 2017 года», — говорится в официальном сообщении, распространенном государственным агентство ЦТАК.