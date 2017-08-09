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14:48 (мск), источник: РИА Крым

И.о. министра транспорта Республики Крым назначен Рыбак

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Заместитель министра транспорта Республики Крым Александр Рыбак назначен временно исполняющим обязанности министра транспорта РК.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ заместителя председателя Совета министров Республики Виталия Нахлупина размещен на официальном сайте крымского правительства.

В документе отмечается, что временное исполнение обязательств министра возлагается на Рыбака в соответствии с письмом замглавы Совмина Владимира Серова.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта Республики Анатолия Волкова и освободил его от должности 4 августа.

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