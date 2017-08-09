И.о. министра транспорта Республики Крым назначен Рыбак
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Заместитель министра транспорта Республики Крым Александр Рыбак назначен временно исполняющим обязанности министра транспорта РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Заместитель министра транспорта Республики Крым Александр Рыбак назначен временно исполняющим обязанности министра транспорта РК.
Соответствующий указ заместителя председателя Совета министров Республики Виталия Нахлупина размещен на официальном сайте крымского правительства.
В документе отмечается, что временное исполнение обязательств министра возлагается на Рыбака в соответствии с письмом замглавы Совмина Владимира Серова.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта Республики Анатолия Волкова и освободил его от должности 4 августа.