Омский губернатор накажет ответственных за сельские дороги

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Виктор Назаров заявил о недопустимости ремонта дорог осенью. Возмущение главы региона вызвала перспектива проведения торгов по объекту в Исилькульском районе 24 августа.

«Опять уходим в глубокую осень, будем класть асфальт в воду. По объектам в Исилькульском и Шербакульском районах второй год говорим. Деньги у нас на счету второй месяц болтаются», — отметил Назаров.

Глава Минстроя Владимир Стрельцов сообщил, что готовит предложения по ускорению процедуры передачи денег в районы и начала работ. Также он посетовал на то, что на шербакульский объект ценой 73 млн рублей никто не заявился, в том числе областные ДРСУ.

«Как премию получать — так все, а как работать — так некому. Дайте мне список ответственных. Будем принимать меры по тем, кто не справился. Если это виноваты главы районов, то накажем их, а если специалисты Минстроя, то и с ними разберемся», — заверил губернатор.

В понедельник, 14 августа, министр строительства Владимир Стрельцов представит Виктору Назарову список ответственных лиц по каждому из подвисших объектов. Глава Минсельхоза Максим Чекусов предложил изучить опыт других регионов по строительству сельских дорог, где документация составляется и формируется быстрее.