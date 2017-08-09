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15:15 (мск), источник: Tengrinews

Что думают алматинцы о двухлетней работе Байбека

Ровно два года назад, 9 августа 2015 года, Бауыржан Байбек занял кресло акима Алматы. Корреспондент Tengrinews.kz узнал мнение алматинцев о работе градоначальника.

Источник: Tengrinews

Алматинцы считают Бауыржана Байбека молодым, напористым и грамотным специалистом. Некоторые горожане вспомнили про программу «Город без заборов», другие похвалили акима за ремонт дорог. Но некоторые респонденты также отметили, что градоначальнику не стоит сильно менять исторический вид Алматы.

«Хороший, грамотный специалист, молодой перспективный, прекрасно знаем, что он, во-первых, музыкант, во-вторых, получил образование за границей. Не все сразу делается в стране. Не надо ругать то, что делается, надо ругать то, что не делается».

«Он такой напористый, все улицы раскопаны, заборы все убрали. Сильно напористый. Очень крут, сильно. Может, это и хорошо, но если детсад, то забор должен быть. Как будут гулять дети?».

«Нравится, молодец. Очень хороший. Чувствуется сразу в городе убрали вот заборы, свобода. Как-то чудно. Спасибо акиму».

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