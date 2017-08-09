Евгений Куйвашев проанонсировал новый алюминиевый проект БАЗа и УАЗа

«Краснотурьинск стал первым моногородом в регионе, получившим такой статус. А он означает серьезную федеральную поддержку в части развития предпринимательства, льгот по налогам, создания новых рабочих мест. Уверен, что в течение ближайшего времени жители почувствуют реальную отдачу от введения статуса территории опережающего развития. Мы и впредь будем помогать развитию Краснотурьинска, развитию всех северных территорий Свердловской области» Евгений Куйвашев

Куйвашев напомнил, что пять лет назад, когда на БАЗе компания РУСАЛ свернула электролизное производство, власти приложили много усилий для нивелирования негативных процессов. Ответом на ликвидацию производства в Краснотурьинске стало вхождение в федеральную программу «Комплексное развитие моногородов» и создание индустриального парка «Богословский», где планируется реализация не менее девяти инвестпроектов, позволяющих к 2020 году создать более двух тысяч новых рабочих мест.

«Спасли ситуацию общими усилиями. Решен вопрос о федеральном софинансировании расходов на создание “Богословского” в размере 588 млн рублей, размер областного софинансирования составляет почти 340 млн рублей. В третьем квартале текущего года должно быть полностью завершено строительство объектов инфраструктуры индустриального парка», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, что запуск большинства производств здесь намечен на 2017−2018 годы.