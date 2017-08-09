Администрация Самары опровергла информацию региональной Счетной палаты

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2 августа на официальном сайте Счетной палаты Самарской области была опубликована «Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 — 2016 годах и истекшем периоде 2017 года на софинансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта городского округа Самара», в котором содержатся сведения об итогах проверочных мероприятий в отношении Департамента городского хозяйства и экологии и Департамента градостроительства, сообщает администрация Самары и считает необходимым обозначить свою позицию по данной теме.

«В частности, в материале утверждается, что «департамент городского хозяйства и экологии не располагает оперативной информацией о площади дорог, отремонтированных в проверяемом периоде, а также информацией о площади автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города.

Планирование дорожной деятельности осуществляется департаментом только на краткосрочную перспективу, исходя из фактически выявленных на текущий момент времени проблем. При этом департамент не проводит мероприятий по инвестиционной политике в области развития автомобильных дорог, мероприятий по улучшению инвестиционного климата в области использования автомобильных дорог.

Необходимо отметить, что основным документом, определяющим пространственное развитие городского округа, в том числе развитие улично-дорожной сети (УДС), является Генеральный план города. В настоящее время в связи с тем, что расчетные показатели Генплана завершили свое действие, в соответствии с заключенным в 2016 году муниципальным контрактом ведется работа по корректировке данного документа и Правил застройки и землепользования. В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту перед разработчиком поставлена задача разработать и представить на утверждение новую схему развития улично-дорожной сети с учетом сложившейся застройки и потребностей города. Срок окончания данных работ — 31.12.2017, и в настоящее время работы выполняются в строгом соответствии с календарным графиком, предусмотренным муниципальным контрактом.

Вместе с тем, в рамках реализации действующей схемы развития УДС в настоящее время в городе реализуется целый ряд стратегически важных проектов по реконструкции, а, фактически, строительству новых городских улиц: XXII Партсъезда, Заводское шоссе, Луначарского, Осетинская.

Данные проекты являются крайне важными для развития транспортных связей города. Их реализация позволит решить целый комплекс проблем и значительно разгрузить такие городские магистрали, как Московское шоссе, ул. Ново-Садовая, ул. Авроры, проспект Масленникова, ул. Мичурина и др.

Кроме того, ежегодно Департаментом городского хозяйства и экологии рассчитывается показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» (в соответствии с Указом Президента Российской федерации от 28.04.2008 года № 607), отражающий площадь и протяженность ежегодно проводимого ремонта с указанием объектов ремонта.

Также в материале утверждается, что «в ходе выборочного осмотра муниципальных дорог установлено наличие различных повреждений, которые не устранены департаментом в течение нормативных сроков».

В настоящее время в городе реализуется целый ряд стратегически важных проектов по реконструкции, а, фактически, строительству новых городских улиц: XXII Партсъезда, Заводское шоссе, Луначарского, Осетинская. Администрация Самары

Учитывая, что проведение проверочных мероприятий Счетной палатой осуществлялось в весенний период, подрядные организации, несущие гарантийные обязательства, на тот момент и не могли в полной мере выполнить работы по восстановлению гарантийных участков дорог в связи с сезонными погодными условиями. На сегодняшний день все гарантийные работы выполнены в полном объеме в соответствии со сроками и параметрами, предусмотренными муниципальными контрактами.

В материале также сообщается, что «В ходе проверки установлено, что по трем муниципальным контрактам на ремонт дорог в 2015—2016 гг. привлечены субподрядные организации. Общая стоимость контрактов, заключенных с субподрядными организациями, составляет 219,2 млн. рублей. Выявлено, что часть привлеченных субподрядчиков не обладают ни трудовыми, ни техническими ресурсами для выполнения работ. При этом по информации департамента, никаких контрольных действий в отношении привлеченных субподрядных организаций не проводилось».

В отношении данного утверждения необходимо принять во внимание следующее. В соответствии с действующим законодательством заказчик (в данном случае Департамент) не может влиять на генерального подрядчика в части выбора субподрядных организаций. Данная деятельность генерального подрядчика относится к его внутренней хозяйственной деятельности. Кроме того, в соответствии с условиями муниципальных контрактов ответственность за качество выполненных работ и объемов перед заказчиком несет генеральный подрядчик, акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и иная отчетная документация представляются в Департамент генеральным подрядчиком; финансово-хозяйственная деятельность между Департаментом и субподрядными организациями не производится.

Тезис «В результате анализа закупок, проведенных департаментом градостроительства по ряду направлений таких, как приобретение жилых помещений, строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы, водоснабжение, водоотведение, установлено фактическое отсутствие конкуренции и экономии по их результатам» также является необоснованным, так как все закупочные процедуры были проведены Департаментом в соответствии с действующим законодательством, в частности, Федеральным законом № 44-ФЗ, в форме открытых электронных аукционов.

Что касается утверждения «В ходе проверки установлено, что структурными подразделениями администрации приняты и оплачены на сумму 929 тыс. рублей фактически невыполненные подрядчиками работы», то, согласно Представлению Счетной палаты Самарской области, направленному в Департамент официальным письмом № 02.03/1472 от 27.07.2017, замечания об оплате невыполненных работ на сумму 929 тыс. руб. отсутствуют.

Также в материале содержится утверждение, что «Кроме того, выявлено, что департамент градостроительства своевременно не произвел взыскание пени в размере 1,3 млн. рублей за нарушение подрядчиком срока выполнения работ по одному из муниципальных контрактов».

По данному муниципальному контракту ведется претензионная работа в судебном порядке. Срок исковой давности составляет три года.