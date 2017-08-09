Польская комиссия нашла следы взрыва на обломках самолета Качиньского

Источник: Reuters

«Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва», — указали в пресс-службе, информируя об итогах последнего заседания подкомиссии, состоявшегося 25 июля.

В сообщении не указано были ли обнаружены следы взрывчатых веществ, и не выдвигается предположений, из-за чего мог произойти взрыв.

Ту-154 ВВС Польши разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь почтить память убитых в советские годы поляков. Всего погибли 96 человек. МАК в январе 2011 г. причиной крушения назвал решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.