Польская комиссия нашла следы взрыва на обломках самолета Качиньского

«Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва», — указали в пресс-службе, информируя об итогах последнего заседания подкомиссии, состоявшегося 25 июля.
В сообщении не указано были ли обнаружены следы взрывчатых веществ, и не выдвигается предположений, из-за чего мог произойти взрыв.
Ту-154 ВВС Польши разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь почтить память убитых в советские годы поляков. Всего погибли 96 человек. МАК в январе 2011 г. причиной крушения назвал решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Польская прокуратура в марте 2015 г. обвинила двух российских авиадиспетчеров по делу о крушении этого самолета. Польская сторона добивается передачи обломков лайнера и материалов следствия. Обломки Ту-154М находятся в России, и о проведении новых исследований фрагментов фюзеляжа в последнее время ничего не сообщалось.