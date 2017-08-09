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16:00 (мск), источник: Ведомости

Польская комиссия нашла следы взрыва на обломках самолета Качиньского

Правительственная подкомиссия по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г., обнаружила на левом крыле лайнера следы взрыва. Об этом сообщила в среду пресс-служба подкомиссии.

Источник: Reuters

«Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва», — указали в пресс-службе, информируя об итогах последнего заседания подкомиссии, состоявшегося 25 июля.

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В сообщении не указано были ли обнаружены следы взрывчатых веществ, и не выдвигается предположений, из-за чего мог произойти взрыв.

Ту-154 ВВС Польши разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь почтить память убитых в советские годы поляков. Всего погибли 96 человек. МАК в январе 2011 г. причиной крушения назвал решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская прокуратура в марте 2015 г. обвинила двух российских авиадиспетчеров по делу о крушении этого самолета. Польская сторона добивается передачи обломков лайнера и материалов следствия. Обломки Ту-154М находятся в России, и о проведении новых исследований фрагментов фюзеляжа в последнее время ничего не сообщалось.

Комментарии
8
Влера Малютин
:-)))) от польских клоунов, больше ни чего ожидать не приходится......начата компания сша, через польских подстилок, по очередному оболваниванию европы, для создания в германии евросолидарного отношения к "северному потоку 2"
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дмитрий путинцев
ну да ну да потом найдут осколки и окажется что это Путин приказал сбить самолёт,уже настолько всё это заезженая пластинка мозгов что нибудь придумать нет, а поверить в случайность и трагедию не позволяет нынешний тренд,когда в любом происшествии виновата Россия
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Иван Петров
Ещё через семь лет найдут следы подписи исполнителей.
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