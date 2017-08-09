На должность городского прокурора Лысьвы назначен Дмитрий Бызов
На должность прокурора Лысьвы назначен Дмитрий Бызов, ранее занимавший должность зампрокурора Мотовилихинского района Перми. Он приступит к работе с 9 августа. Об этом сообщает
На должность прокурора Лысьвы назначен Дмитрий Бызов, ранее занимавший должность зампрокурора Мотовилихинского района Перми. Он приступит к работе с 9 августа. Об этом сообщает
Напомним, старший советник юстиции Дмитрий Кочегаров, занимавший должность главного прокурора Лысьвы с 2015 года, переведён на другую работу.