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16:52 (мск), источник: NewsKo

На должность городского прокурора Лысьвы назначен Дмитрий Бызов

На должность прокурора Лысьвы назначен Дмитрий Бызов, ранее занимавший должность зампрокурора Мотовилихинского района Перми. Он приступит к работе с 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Напомним, старший советник юстиции Дмитрий Кочегаров, занимавший должность главного прокурора Лысьвы с 2015 года, переведён на другую работу.

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