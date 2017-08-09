Кубанские чиновники привлечены к административной ответственности

Прокуратура Красноармейского района инициировала дело по привлечению к ответственности 4-х должностных лица администрации Марьянского сельского поселения. Как установила прокурорская проверка, чиновники проверяли местное кафе, на предмет соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства. При этом проверка была внеплановой, что противоречит законодательству.

«Вместе с тем органы местного самоуправления не наделены полномочиями по осуществлению градостроительного контроля, а также в должностных регламентах специалистов администрации Марьянского сельского поселения отсутствовали функции по проведению муниципального земельного контроля», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.