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16:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские чиновники привлечены к административной ответственности

Они нарушили права местных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля.

Прокуратура Красноармейского района инициировала дело по привлечению к ответственности 4-х должностных лица администрации Марьянского сельского поселения. Как установила прокурорская проверка, чиновники проверяли местное кафе, на предмет соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства. При этом проверка была внеплановой, что противоречит законодательству.

«Вместе с тем органы местного самоуправления не наделены полномочиями по осуществлению градостроительного контроля, а также в должностных регламентах специалистов администрации Марьянского сельского поселения отсутствовали функции по проведению муниципального земельного контроля», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту возбуждено 4 административных дела, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

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