Владимир Путин встретился с Георгием Полтавченко в Сочи

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в Сочи встретился и поговорил с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Региональный лидер рассказал главе государства о работе по привлечению инвестиций. За прошлый год город привлек порядка 582 миллиардов рублей, это практически второй бюджет.

Сейчас уже идет реализация конкретных инвестпроектов, и на открытие одного из них в октябре Полтавченко пригласил президента.

В свою очередь Владимир Путин, как и на других встречах с губернаторами, принес список вопросов, с которыми люди обращались на «Прямую линию». Один из них касался свалки в Приморском районе.

Также президент обратил внимание Полтавченко на то, что люди жалуются на «уплотнительную застройку».