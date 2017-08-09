Владимир Путин встретился с Георгием Полтавченко в Сочи
Региональный лидер обсудил с президентом вопрос инвестиций.
Региональный лидер обсудил с президентом вопрос инвестиций.
Президент РФ Владимир Путин в Сочи встретился и поговорил с губернатором
Региональный лидер рассказал главе государства о работе по привлечению инвестиций. За прошлый год город привлек порядка 582 миллиардов рублей, это практически второй бюджет.
В свою очередь Владимир Путин, как и на других встречах с губернаторами, принес список вопросов, с которыми люди обращались на «Прямую линию». Один из них касался свалки в Приморском районе.
Также Путина интересовало, как будет отмечен в Петербурге юбилей первого мэра города — Анатолия Собчака, который родился 10 августа.