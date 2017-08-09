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16:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Владимир Путин встретился с Георгием Полтавченко в Сочи

Региональный лидер обсудил с президентом вопрос инвестиций.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в Сочи встретился и поговорил с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Региональный лидер рассказал главе государства о работе по привлечению инвестиций. За прошлый год город привлек порядка 582 миллиардов рублей, это практически второй бюджет.

Сейчас уже идет реализация конкретных инвестпроектов, и на открытие одного из них в октябре Полтавченко пригласил президента.

В свою очередь Владимир Путин, как и на других встречах с губернаторами, принес список вопросов, с которыми люди обращались на «Прямую линию». Один из них касался свалки в Приморском районе.

Также президент обратил внимание Полтавченко на то, что люди жалуются на «уплотнительную застройку».

Также Путина интересовало, как будет отмечен в Петербурге юбилей первого мэра города — Анатолия Собчака, который родился 10 августа.

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