Челябинский избирком теперь полностью укомплектован
В ЦИК согласовали кандидатуру Елены Титовой как члена избирательной комиссии Челябинской области.
В ЦИК согласовали кандидатуру Елены Титовой как члена избирательной комиссии Челябинской области.
Решение принято сегодня, 9 августа, на заседании ЦИК в Москве. Ее председатель Элла Памфилова отметила, что данная кандидатура нареканий не вызывает. Елена Титова займет место, которое освободилось после переезда в столицу Александра Лебедева. Свои полномочия он сложил досрочно по личной инициативе, постановление было подписано 24 июля. По закону, с момента снятия предыдущего кандидата в течение 30 дней глава региона должен утвердить новую кандидатуру. То есть решение о назначении Титовой членом областного избиркома губернатор примет до 23 августа.
«Центральная избирательная комиссия предложила губернатору Челябинской области назначить Титову Елену Викторовну членом избирательной комиссии с правом решающего голоса», — пояснили в
«До недавнего времени избирательное право представляло для меня интерес в теоретической плоскости. И вот сейчас появилась уникальная возможность изучить его механизмы и тонкости на практике», — цитирует Елену Титову сайт Общественной палаты.
После назначения Титовой областной избирком будет полностью сформирован к предстоящим выборам Президента.