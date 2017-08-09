Челябинский избирком теперь полностью укомплектован

Решение принято сегодня, 9 августа, на заседании ЦИК в Москве. Ее председатель Элла Памфилова отметила, что данная кандидатура нареканий не вызывает. Елена Титова займет место, которое освободилось после переезда в столицу Александра Лебедева. Свои полномочия он сложил досрочно по личной инициативе, постановление было подписано 24 июля. По закону, с момента снятия предыдущего кандидата в течение 30 дней глава региона должен утвердить новую кандидатуру. То есть решение о назначении Титовой членом областного избиркома губернатор примет до 23 августа.