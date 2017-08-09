Омский губернатор выступил за ужесточение борьбы с пожарами

«По таблице сразу видно, где занимаются профилактикой пожаров, а где — нет. Вот в Азовском районе пять погорельцев, значит там не занимаются профилактикой пожаров. Надо снова усиливать эту работу по предотвращению возгораний»

Выслушав доклад представителя ГУ МЧС России по Омской области, глава региона посоветовал спасателям работать эффективней: «Когда не будет пожаров, тогда и будет видно, что вы работаете». Виктор Назаров вспомнил, как раньше была выстроена работа по противопожарным мероприятиям: «Мы тогда жили в частном секторе. Штрафовали за каждую печку, фонарь и искрящуюся проводку. Мама по три раза в год красила печку, чтобы не оштрафовали».