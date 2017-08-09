Омский губернатор выступил за ужесточение борьбы с пожарами
Виктор Назаров считает, что противопожарные мероприятия в Омской области проводятся недостаточно эффективно.
Виктор Назаров считает, что противопожарные мероприятия в Омской области проводятся недостаточно эффективно.
На сегодняшнем заседании правительства Омской области обсуждался вопрос о выделении средств погорельцам из различных сельских районов. Губернатор Виктор Назаров остался недоволен представленной статистикой.
«По таблице сразу видно, где занимаются профилактикой пожаров, а где — нет. Вот в Азовском районе пять погорельцев, значит там не занимаются профилактикой пожаров. Надо снова усиливать эту работу по предотвращению возгораний»
Выслушав доклад представителя ГУ МЧС России по Омской области, глава региона посоветовал спасателям работать эффективней: «Когда не будет пожаров, тогда и будет видно, что вы работаете». Виктор Назаров вспомнил, как раньше была выстроена работа по противопожарным мероприятиям: «Мы тогда жили в частном секторе. Штрафовали за каждую печку, фонарь и искрящуюся проводку. Мама по три раза в год красила печку, чтобы не оштрафовали».
Губернатор дал поручение ГУ МЧС совместно с главным управлением региональной безопасности усилить работу по профилактике пожаров.