Воронежская область посотрудничает с Индонезией
Воронежская область посотрудничает с Индонезией в сфере туризма, образования и аграрного сектора, сообщил
Воронежская область посотрудничает с Индонезией в сфере туризма, образования и аграрного сектора, сообщил
Представители Воронежской области и республики Индонезия договорились о партнерстве на
Заместитель председателя правительства Воронежской области Елена Фадеева и представители Индонезии также обсудили поставку сельскохозяйственной продукции и других товаров из республики. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди сообщил о планируемой встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Посол пригласил представителей региона провести презентацию экономического и инвестиционного потенциала Воронежской области в посольстве Индонезии в Москве.
Воронежская область запланировала сотрудничество с немецкой землей