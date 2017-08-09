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17:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область посотрудничает с Индонезией

Воронежская область посотрудничает с Индонезией в сфере туризма, образования и аграрного сектора, сообщил пресс-центр правительства региона в среду, 9 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Представители Воронежской области и республики Индонезия договорились о партнерстве на Российско-индонезийском бизнес-форуме в Москве.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Елена Фадеева и представители Индонезии также обсудили поставку сельскохозяйственной продукции и других товаров из республики. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди сообщил о планируемой встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Посол пригласил представителей региона провести презентацию экономического и инвестиционного потенциала Воронежской области в посольстве Индонезии в Москве.

Воронежская область запланировала сотрудничество с немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн в июле 2017 года. Стороны провели переговоры об экономическом партнерстве. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и президент области Венето (Италия) Лука Дзайя подписали соглашение о сотрудничестве в конце июня. Регионы договорились о взаимодействии в сферах государственного управления и местного самоуправления, торговли и экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, спорта, образования. Правительство Воронежской области и Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства немецкой земли Бавария подписали соглашение в марте 2017 года. Документ предусматривает сотрудничество в сферах животноводства и растениеводства, профессионального аграрного образования и прикладных аграрных исследований и сельского туризма. Договор будет действовать три года.

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