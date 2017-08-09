Трампу дважды в день приносят папку с позитивными новостями о нем самом: Vice

Каждая подборка содержит по 20−25 страниц, на которых приводятся скриншоты одобрительных титров на телевидении, восхищенные твиты, расшифровки телеинтервью, в которых восхваляется Трамп, и другие материалы.

Иногда, пишет Vice, в папку могут положить телеизображения президента, где он «выглядит могущественным».

Первую такую папку готовят к 9:30 утра, вторую — к 16:30. Отчет готовят сотрудники Национального комитета Республиканской партии США. Они начинают работу в 6 утра: отсматривают утренние шоу на телеканалах CNN, MSNBC и Fox News, изучают интернет и газеты. Каждые полчаса они отсылают в Белый дом электронные письма со скриншотами титров на ТВ, новостями и расшифровками интервью.

В том, что Белый дом мониторит, как СМИ освещают действия главы государства, нет ничего удивительного — это происходило и раньше. Но для Трампа из всех материалов отбирают самые позитивные. По словам одного из сотрудников Белого дома, в службе по связям с общественностью постоянно требовали, чтобы папка для президента была как можно «более, *****, позитивной». Из-за этого, рассказал источник Vice, некоторые сотрудники Белого дома называют папку «пропагандой».

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По данным издания, идея о двухразовых позитивных подборках исходила от бывшего главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса и бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера. Они соревновались между собой за право доставить папку президенту.

Спайсер заявил Vice, что не будет комментировать содержание материалов, которые передавались президенту, но назвал информацию издания «неточной на нескольких уровнях». Что именно не так в материале, он не уточнил.

В июле Прибус и Спайсер ушли в отставку. С тех пор, рассказали источники Vice, позитивные подборки стали выходить реже. Теперь их обычно готовят после публичных выступлений президента.