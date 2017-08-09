Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Отпуск с дымком
21:59 (мск), источник: Meduza

Трампу дважды в день приносят папку с позитивными новостями о нем самом: Vice

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа дважды в день готовят для главы государства папку с позитивными материалами о нем. Об этом изданию Vice рассказали три источника в Белом доме.

Каждая подборка содержит по 20−25 страниц, на которых приводятся скриншоты одобрительных титров на телевидении, восхищенные твиты, расшифровки телеинтервью, в которых восхваляется Трамп, и другие материалы.

Иногда, пишет Vice, в папку могут положить телеизображения президента, где он «выглядит могущественным».

Первую такую папку готовят к 9:30 утра, вторую — к 16:30. Отчет готовят сотрудники Национального комитета Республиканской партии США. Они начинают работу в 6 утра: отсматривают утренние шоу на телеканалах CNN, MSNBC и Fox News, изучают интернет и газеты. Каждые полчаса они отсылают в Белый дом электронные письма со скриншотами титров на ТВ, новостями и расшифровками интервью.

В том, что Белый дом мониторит, как СМИ освещают действия главы государства, нет ничего удивительного — это происходило и раньше. Но для Трампа из всех материалов отбирают самые позитивные. По словам одного из сотрудников Белого дома, в службе по связям с общественностью постоянно требовали, чтобы папка для президента была как можно «более, *****, позитивной». Из-за этого, рассказал источник Vice, некоторые сотрудники Белого дома называют папку «пропагандой».

Читайте также
Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг нового минимума

По данным издания, идея о двухразовых позитивных подборках исходила от бывшего главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса и бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера. Они соревновались между собой за право доставить папку президенту.

Спайсер заявил Vice, что не будет комментировать содержание материалов, которые передавались президенту, но назвал информацию издания «неточной на нескольких уровнях». Что именно не так в материале, он не уточнил.

В июле Прибус и Спайсер ушли в отставку. С тех пор, рассказали источники Vice, позитивные подборки стали выходить реже. Теперь их обычно готовят после публичных выступлений президента.

Веселье в Белом доме! Что происходит в Белом доме — в одном твите Все приключения Энтони Скарамуччи в Белом доме. Максимально коротко Британский пранкер выдал себя за зятя Трампа (и не только его!) в переписке с чиновниками Белого дома Как будто в Вашингтоне других проблем не хватает На рабочем столе Трампа установили красную кнопку. Никогда не угадаете, для чего она.

Комментарии
2
Елена Ситникова
Хотя наш медведев не умнее
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Елена Ситникова
НЕТ слов-дибелизм.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как живут добровольные ампутанты. Аудиоверсия репортажа Саши Сулим
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
ФБР обыскало дом Манафорта по делу о «российском вмешательстве»
Турция предупредила об ответе, если РФ сохранит торговое эмбарго
В МИД Абхазии прокомментировали реакцию Грузии на визит Путина
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
На рынке жилья стало слишком много новостроек
В программе реновации нашли 270 ценных домов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь