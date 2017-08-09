Губернатор Петербурга отчитался Путину о закрытии свалки
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Во время рабочей встречи Путин поинтересовался экологической ситуацией в городе: «Вы видите, я приготовил список вопросов, с которыми люди обращались на “Прямую линию”. По поводу Приморского района. У нас Год экологии, и там такая же существует проблема, как в некоторых других местах, к сожалению. Она касается свалок. Люди пишут, что давно собирались убрать, но
В этом году мы прекращаем приём мусора на территорию свалки и начинаем её рекультивацию. В принципе, уже сегодня все отходы мы туда не возим, возим только строительные — землю и строительные отходы, для того чтобы провести обваловку.
По его словам, свалка «огромная» и находится в Новоселках (в поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга). Там же власти города планируют создать завод по утилизации свалки.
Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на негативную экологическую обстановку в городе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 июня поручил закрыть мусорный полигон. После этого глава Балашихи Евгений Жирков 27 июня подал в отставку. Через два дня стало известно о том, что сотрудники компании ЗАО «Заготовитель», которая эксплуатировала свалку в Балашихе, были уволены.
Тогда же стало известно о том, что столичные власти не намерены выделять дополнительные средства на рекультивацию полигона «Кучино». Ранее министр экологии Московской области Александр Коган запросил у московской мэрии 4 млрд рублей. Он отметил, что из бюджета Подмосковья на рекультивацию свалки выделят около 50 млн руб.
Об этом он сказал на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Губернатор в ответ сообщил, что из 39 полигонов в Москве и Подмосковье были закрыты 22. Он добавил, что в столице и Московской области на полигонах захоранивается 20% всего российского мусора.