Губернатор Петербурга отчитался Путину о закрытии свалки

Во время рабочей встречи Путин поинтересовался экологической ситуацией в городе: «Вы видите, я приготовил список вопросов, с которыми люди обращались на “Прямую линию”. По поводу Приморского района. У нас Год экологии, и там такая же существует проблема, как в некоторых других местах, к сожалению. Она касается свалок. Люди пишут, что давно собирались убрать, но как-то до сих пор не получилось».

В этом году мы прекращаем приём мусора на территорию свалки и начинаем её рекультивацию. В принципе, уже сегодня все отходы мы туда не возим, возим только строительные — землю и строительные отходы, для того чтобы провести обваловку. Георгий Полтавченко Губернатор Санкт-Петербурга

По его словам, свалка «огромная» и находится в Новоселках (в поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга). Там же власти города планируют создать завод по утилизации свалки.

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на негативную экологическую обстановку в городе из-за мусорного полигона «Кучино». Тогда президент пообещал «как можно быстрее» решить проблему.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 июня поручил закрыть мусорный полигон. После этого глава Балашихи Евгений Жирков 27 июня подал в отставку. Через два дня стало известно о том, что сотрудники компании ЗАО «Заготовитель», которая эксплуатировала свалку в Балашихе, были уволены.

Тогда же стало известно о том, что столичные власти не намерены выделять дополнительные средства на рекультивацию полигона «Кучино». Ранее министр экологии Московской области Александр Коган запросил у московской мэрии 4 млрд рублей. Он отметил, что из бюджета Подмосковья на рекультивацию свалки выделят около 50 млн руб.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 7 августа заявил о необходимости закрывать мусорные полигоны или рекультивировать их.

Об этом он сказал на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Губернатор в ответ сообщил, что из 39 полигонов в Москве и Подмосковье были закрыты 22. Он добавил, что в столице и Московской области на полигонах захоранивается 20% всего российского мусора.