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18:09 (мск), источник: Publika.md

Столичный суд огласил приговор по делу экс-министра транспорта Киринчука

Столичный суд приговорил экс-министра транспорта Юрия Киринчука к году и четырем месяцам условного наказания.

Источник: Publika.md

Кроме того, бывший чиновник должен будет заплатить штраф в размере 35 000 леев.

Напомним, чиновника задержали в конце апреля по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния.

По данным следствия, Киринчук вынудил фирму, выигравшую тендер на ремонт национальной трассы, нанять субподрядчика и уступить ему половину суммы контракта. Финансировал ремонт дороги Европейский инвестиционный банк, перечисливший четыре с половиной миллиона евро.

Экс-министр признал вину, поэтому дело рассмотрели по упрощенной процедуре.

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