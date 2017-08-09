В Турции предупредили об ответе на ограничение ввоза овощей в Россию

Источник: AP 2017

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи предупредил, что в случае сохранения Россией ограничений на ввоз в страну продукции турецких сельхозпроизводителей Турция может принять ответные меры, сообщает издание TimeTurk.

По словам министра, сохранение Россией запрета на ввоз турецких помидоров и некоторых других сельхозпродуктов раздражает местных сельхозпроизводителей, которые оказывают «серьезное давление» на власти. «Это может вынудить нас к принятию ответных мер», — заявил Зейбекчи на встрече с турецкими бизнесменами в Анкаре. ​

Министр отметил, что связывает большие надежды с российско-турецкими переговорами, которые должны пройти в Измире в середине августа.

«Мы хотим добиться прогресса, хотим позитивных шагов, хотим позитивных результатов. Мы бы не хотели услышать о запретах в отношении томатов, других овощей, мясной и молочной продукции», — сказал Зейбекчи.

В начале июня вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сообщил, что власти двух стран могут договориться о частичном снятии запрета на ввоз помидоров. В конце июля 2017 года тот же Дворкович сказал, что переговоры о возможности снятия ограничений на поставки на российский рынок турецких помидоров будут продолжены в Измире.

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«Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие, телефонные, — сказал тогда вице-премьер.

Однако 8 августа глава Минсельхоза Александр Ткачев заверил, что Россия не намерена возобновлять импорт томатов из Турции. «Это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям — разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать… Мы настроены очень решительно», — сказал Ткачев.