В Турции предупредили об ответе на ограничение ввоза овощей в Россию

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи предупредил, что в случае сохранения Россией ограничений на ввоз в страну продукции турецких сельхозпроизводителей Турция может принять ответные меры, сообщает издание TimeTurk.
По словам министра, сохранение Россией запрета на ввоз турецких помидоров и некоторых других сельхозпродуктов раздражает местных сельхозпроизводителей, которые оказывают «серьезное давление» на власти. «Это может вынудить нас к принятию ответных мер», — заявил Зейбекчи на встрече с турецкими бизнесменами в Анкаре.
Министр отметил, что связывает большие надежды с российско-турецкими переговорами, которые должны пройти в Измире в середине августа.
«Мы хотим добиться прогресса, хотим позитивных шагов, хотим позитивных результатов. Мы бы не хотели услышать о запретах в отношении томатов, других овощей, мясной и молочной продукции», — сказал Зейбекчи.
В начале июня вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сообщил, что власти двух стран могут договориться о частичном снятии запрета на ввоз помидоров. В конце июля 2017 года тот же Дворкович сказал, что переговоры о возможности снятия ограничений на поставки на российский рынок турецких помидоров будут продолжены в Измире.
«Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие, телефонные, — сказал тогда вице-премьер.
Однако 8 августа глава Минсельхоза Александр Ткачев заверил, что Россия не намерена возобновлять импорт томатов из Турции. «Это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям — разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать… Мы настроены очень решительно», — сказал Ткачев.
Россия ограничила поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года на фоне осложнения отношений между двумя странами после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Однако в начале мая 2017 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились об отмене всех торговых санкций за исключением вопроса с поставками в Россию турецких помидоров.