Экс-министру транспорта Киринчуку вынесли приговор
Суд сектора Буюканы поставил точку в деле
Суд сектора Буюканы поставил точку в деле
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Суд Кишинева приговорил бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрия Киринчука к одному году четырем месяцам тюрьмы условно, заявила в среду журналистам прокурор Виктория Фуртунэ.
«Бывший министр транспорта и дорожной Юрий Киринчук признан виновным в извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением. Сегодня суд вынес приговор — год и четыре месяца в пенитенциаре полузакрытого типа со штрафом в 700 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет», — сказала Фуртуна, добавив, что «приговор вынесен с отсрочкой в один год».
По ее словам, прокуроры настаивали на сроке в три года с отсрочкой на три года.
Киринчук не участвовал в заседании суда, на котором ему вынесли приговор.