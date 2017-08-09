Экс-министру транспорта Киринчуку вынесли приговор

«Бывший министр транспорта и дорожной Юрий Киринчук признан виновным в извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением. Сегодня суд вынес приговор — год и четыре месяца в пенитенциаре полузакрытого типа со штрафом в 700 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет», — сказала Фуртуна, добавив, что «приговор вынесен с отсрочкой в один год».