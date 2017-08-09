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18:42 (мск), источник: Sputnik.md

Экс-министру транспорта Киринчуку вынесли приговор

Суд сектора Буюканы поставил точку в деле экс-министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука: какой вердикт вынесла инстанция.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Суд Кишинева приговорил бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрия Киринчука к одному году четырем месяцам тюрьмы условно, заявила в среду журналистам прокурор Виктория Фуртунэ.

«Бывший министр транспорта и дорожной Юрий Киринчук признан виновным в извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением. Сегодня суд вынес приговор — год и четыре месяца в пенитенциаре полузакрытого типа со штрафом в 700 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет», — сказала Фуртуна, добавив, что «приговор вынесен с отсрочкой в один год».

По ее словам, прокуроры настаивали на сроке в три года с отсрочкой на три года.

Киринчук не участвовал в заседании суда, на котором ему вынесли приговор.

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