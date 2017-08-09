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18:58 (мск), источник: ТАСС

WP: ФБР провело обыск в доме экс-главы штаба Трампа в рамках «российского дела»

По данным издания, в ходе обыска у Пола Манафорта изъяли «различные записи». Какие именно бумаги агенты ФБР забрали с собой, не уточняется.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в конце прошлого месяца рано утром провели обыск в доме Пола Манафорта — бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа — с целью изъять документы и материалы, касающиеся дела о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года.

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Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, агенты ФБР пришли в дом Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) 26 июля, через день после того, как он добровольно встретился с сотрудниками аппарата спецкомитета Сената Конгресса США по разведке, который также проводит свое расследование «российского вмешательства».

После обыска агенты покинули дом Манафорта, изъяв «различные записи», утверждает WP.
Комментарии
8
Игорь Яр
Нашли бутылку водки, шапку-ушанку и гармонь.
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Rote Kapelle
)) У нас в Татарстане своей нефти тоже нет, она принадлежит местным баям (феодалам), а нефтепереработка под контролем США - группа ТАИФ !))
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Rote Kapelle
) Игорь, а почему вы не договариваете, шапка была не просто ушанка, а Будёновка !?)))
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