В Минэкономразвития допустили снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Источник: Reuters

Дефляция в августе в РФ может составить 0,3−0,5% после инфляции в 0,1% в июле, прогнозирует Минэкономразвития. Годовая инфляция, по прогнозу министерства, может снизиться значительно ниже таргета — до 3,3−3,6% в августе с 3,9% в июле.

Читайте также В Турции предупредили об ответе на ограничение ввоза овощей в Россию

«По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3−0,5%, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3−3,6%», — говорится в очередном докладе «Инфляционная картина», опубликованном министерством в среду.

Росстат ранее в среду сообщил, что в первую неделю августа была зафиксирована дефляция на 0,1% вторую неделю подряд.