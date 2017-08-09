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20:18 (мск), источник: Интерфакс

В Минэкономразвития допустили снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы, по оценкам Минэкономразвития России, еще не исчерпан и составляет около 15%. «Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около минус 0,6 п.п. за август-сентябрь 2017 года», — сообщили в министерстве.

Источник: Reuters

Дефляция в августе в РФ может составить 0,3−0,5% после инфляции в 0,1% в июле, прогнозирует Минэкономразвития. Годовая инфляция, по прогнозу министерства, может снизиться значительно ниже таргета — до 3,3−3,6% в августе с 3,9% в июле.

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«По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3−0,5%, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3−3,6%», — говорится в очередном докладе «Инфляционная картина», опубликованном министерством в среду.

Росстат ранее в среду сообщил, что в первую неделю августа была зафиксирована дефляция на 0,1% вторую неделю подряд.

Тем не менее, прогноз, озвученный ЦБ на прошлой неделе в отношении возможной дефляции в целом за август, был несколько более осторожным — «Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе. С учетом волатильности цен на плодоовощную продукцию в отдельные недели может наблюдаться дефляция».

Комментарии
1
Борис Борисыч
А на 50%---слабо...Ведь сгниёт всё...
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