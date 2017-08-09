Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»

Источник: РИА "Новости"

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис, и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны, и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение», — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

По словам Захарченко, в адрес руководства Республики поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, «что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря.».

Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны. Александр Захарченко Глава ДНР

Читайте также Госдеп прокомментировал идею создания Малороссии на территории Украины

19 июля Захарченко заявил об учреждении нового государства «Малороссия».