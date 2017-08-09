Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Глава ДНР Александр Захарченко считает идею «Малороссии» продуктивной, но несвоевременной.
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Глава ДНР Александр Захарченко считает идею «Малороссии» продуктивной, но несвоевременной.
«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис, и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны, и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение», — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его
По словам Захарченко, в адрес руководства Республики поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, «что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря.».
Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны.
19 июля Захарченко заявил об учреждении нового государства «Малороссия».
«Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — сказал Захарченко журналистам, добавив, что столицей Малороссии становится город Донецк, а Киев остается
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