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00:56 (мск), источник: Известия

Госдеп: Лавров и Тиллерсон договорились искать сферы сотрудничества

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Маниле условились продолжать искать сферы, где Москва и Вашингтон могли бы взаимодействовать.

Источник: РИА "Новости"
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Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Хотя доверие [между США и Россией] всё еще на низком уровне, госсекретарь после встречи с министром Лавровым в Маниле согласился, что они должны продолжать искать сферы согласия, где наши страны могут работать вместе», — сказала она.

В качестве примера Науэрт привела Сирию.

«Это место, где мы можем работать вместе, стараться выстраивать доверие», — цитирует ее ТАСС.

При этом представитель Госдепа отметила, что там, где взгляды Москвы и Вашингтона не совпадают, США «продолжат отстаивать свои принципы и политику».

Науэрт также повторила, что решение РФ сократить число сотрудников американских дипмиссий вызывает сожаление.

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