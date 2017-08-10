Госдеп: Лавров и Тиллерсон договорились искать сферы сотрудничества

Источник: РИА "Новости"

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Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Хотя доверие [между США и Россией] всё еще на низком уровне, госсекретарь после встречи с министром Лавровым в Маниле согласился, что они должны продолжать искать сферы согласия, где наши страны могут работать вместе», — сказала она.

В качестве примера Науэрт привела Сирию.

«Это место, где мы можем работать вместе, стараться выстраивать доверие», — цитирует ее ТАСС.

При этом представитель Госдепа отметила, что там, где взгляды Москвы и Вашингтона не совпадают, США «продолжат отстаивать свои принципы и политику».