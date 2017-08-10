Госдеп: Лавров и Тиллерсон договорились искать сферы сотрудничества
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Маниле условились продолжать искать сферы, где Москва и Вашингтон могли бы взаимодействовать.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Маниле условились продолжать искать сферы, где Москва и Вашингтон могли бы взаимодействовать.
Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник
«Хотя доверие [между США и Россией] всё еще на низком уровне, госсекретарь после встречи с министром Лавровым в Маниле согласился, что они должны продолжать искать сферы согласия, где наши страны могут работать вместе», — сказала она.
В качестве примера Науэрт привела Сирию.
«Это место, где мы можем работать вместе, стараться выстраивать доверие», — цитирует ее ТАСС.
Науэрт также повторила, что решение РФ сократить число сотрудников американских дипмиссий вызывает сожаление.