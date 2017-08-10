Посольство России в США ответило на заявление Госдепа по высылке дипломатов

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В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России, хотели бы отметить следующее. Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен «уколами» — не наш выбор", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества".

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«Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения», — отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность.