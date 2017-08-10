США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
В Вашингтоне призвали Москву уважать суверенитет Грузии, а также вывести войска с «оккупированной Россией грузинской территории» на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году.
В Вашингтоне призвали Москву уважать суверенитет Грузии, а также вывести войска с «оккупированной Россией грузинской территории» на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году.
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США прокомментировали визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, призвав Москву «уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии», говорится в поступившем в РИА Новости в среду заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
Путин посетил Абхазию 8 августа — в годовщину «пятидневной войны» 2008 года.
«США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия», — говорится в заявлении госдепартамента.
«США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии», — говорится в сообщении.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.
После «пятидневной войны» в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Российские руководители не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.