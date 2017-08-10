США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию

Источник: РИА Новости

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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США прокомментировали визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, призвав Москву «уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии», говорится в поступившем в РИА Новости в среду заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Путин посетил Абхазию 8 августа — в годовщину «пятидневной войны» 2008 года.

«США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия», — говорится в заявлении госдепартамента.

Там подчеркивается, что "США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии".

«США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии», — говорится в сообщении.

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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.