Самолет ВКС России пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Самолет ВКС России пролетел над основными правительственными зданиями в Вашигтоне, а также над базой ВВС США в штате Мэриленд. Полет был согласован в рамках соглашения об «открытом небе».
Самолет ВКС России пролетел над основными правительственными зданиями в Вашигтоне, а также над базой ВВС США в штате Мэриленд. Полет был согласован в рамках соглашения об «открытом небе».
Как сообщает телекомпания CNN, самолет Ту-154 ВКС России в среду пролетел над Пентагоном,
Полет был согласован с США в рамках договора об «открытом небе». По словам собеседников CNN в вашингтонской администрации, российский самолет должен совершить и второй полет, маршрут которого будет пролегать в том числе и над местечком Бедминстер в штате
По данным CNN, вашингтонскую полицию предупредили о том, что крупный самолет должен пролететь над правительственными объектами в столице США. При этом правоохранительные органы не предупредили о том, что это будет именно российский Ту-154.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель договора — содействие укреплению доверия между государствами с помощью улучшения механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.