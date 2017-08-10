Самолет ВКС России пролетел над Пентагоном и ЦРУ

Как сообщает телекомпания CNN, самолет Ту-154 ВКС России в среду пролетел над Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ, Капитолием, базой ВВС США «Эндрюс».

В результате он вошел в зону, которая считается самой закрытой в Соединенных Штатах.

Полет был согласован с США в рамках договора об «открытом небе». По словам собеседников CNN в вашингтонской администрации, российский самолет должен совершить и второй полет, маршрут которого будет пролегать в том числе и над местечком Бедминстер в штате Нью-Джерси, где проводит свой отпуск Дональд Трамп. Среди других объектов — гольф-клуб, где обычно играет президент США, а также горы Катоктин, где находится убежище главы Белого дома на случай военного конфликта.

По данным CNN, вашингтонскую полицию предупредили о том, что крупный самолет должен пролететь над правительственными объектами в столице США. При этом правоохранительные органы не предупредили о том, что это будет именно российский Ту-154.