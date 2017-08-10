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08:17 (мск), источник: РИА Новости

В Пентагоне объяснили, как самолету ВКС РФ разрешили полет над Белым домом

Представитель американского военного ведомства отметил, что иностранные наблюдатели могут летать «практически на всей территории» в рамках Договора по открытому небу.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Представитель министерства обороны США объяснил, что наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Таким образом иностранные военные наблюдатели могут летать «практически на всей территории», сказал он изданию Politico.

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Телеканал CNN сообщил ранее, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу.

В частности, самолету было предоставлено разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.

Наблюдательные полеты над США ранее анонсировало российское Минобороны. Собеседники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

«Обычно они (российские наблюдатели) приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь», — сказал изданию неназванный представитель американского военного ведомства.

Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории.
Представитель Пентагона

По его словам, все полеты «очень регламентированы и тщательно контролируются», в том числе касательно того, когда наблюдателям «разрешается снимать показания датчиков». По словам представителя Пентагона, кроме того на борту находятся американские военнослужащие, которые контролируют соблюдение условий договора.

«Эти миссии проводятся практически на рутинной основе», — заметил представитель военного ведомства США.

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Комментарии
11
Сергей Даринский
Евгений, вот вы - типичный пример человека, полностью зомбированного пропагандой. Пример человека, не желающего пользоваться мозгом, ибо есть телевизор. Сейчас это уже не в тренде. Этого следует стыдиться, а вы выставляете напоказ.
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Евгений Асабин
Наши СМИ преподносят нам США, как этолон правильного государства, которое соблюдает международные договоры и не слова, что США главный террорист в мире, главный наркоторговец в мире поработивший практически весь земной шар, сделав практически все страны своими колониями, через механизм Центральных банков опробованный Англией в Индии, подсадив на долларовую иглу!
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Валерий Васильевич
Ладно 154-ый, вот если бы "Лебедь" пролетел, им бы точно памперсов не хватило.
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