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06:41 (мск), источник: РБК

CNN сообщил об «акустической атаке» на американских дипломатов на Кубе

Госдепартамент США сообщил об «акустической атаке» некоторых сотрудников американского посольства в Гаване, сообщает CNN.

Источник: AP 2017

По мнению американского дипведомства, в результате использования кубинцами специального акустического оборудования с конца 2016 года некоторые сотрудники имеют проблемы со слухом. Госдепартамент запросил медиков из США чтобы разобраться в природе произошедшего. «Мы попытались понять у кубинцев, что происходит. Однако они настаивают на том, что не знают, в чем дело», — рассказали телеканалу в дипведомстве.

К расследованию, по словам источников CNN, подключено ФБР.
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Как сообщает телеканал, на протяжении многих лет американские дипломаты сталкиваются с враждебными актами со стороны представителей кубинского государства, их собственность и имущество часто подвергается ущербу. Однако после восстановления дипотношений между Гаваной и Вашингтоном кампания «устрашения» пошла на спад.

Как отметили в Госдепартаменте, «кубинское правительство ответственно, согласно Женевской конвенции, защищать наших дипломатов». «Мы считаем, что должны напомнить властям Кубы об их ответственности также согласно Венской конвенции», — добавили в дипведомстве.

Кубинские власти категорически отрицают свою причастность к актам агрессии по отношению к американским дипломатам и членам их семей.

Комментарии
7
Иван Петров
Весь американский истеблишмент имеет проблемы со слухом.
Сколько не вдалбливай им истины - не слышат.
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Андрей .
Ну и ничего страшного не произошло. Пару раз воздух испортили и всё на этом.
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Иван Петров
Да кто только уже им не втолковывал, всё без толку.
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