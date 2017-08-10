CNN сообщил об «акустической атаке» на американских дипломатов на Кубе

Источник: AP 2017

По мнению американского дипведомства, в результате использования кубинцами специального акустического оборудования с конца 2016 года некоторые сотрудники имеют проблемы со слухом. Госдепартамент запросил медиков из США чтобы разобраться в природе произошедшего. «Мы попытались понять у кубинцев, что происходит. Однако они настаивают на том, что не знают, в чем дело», — рассказали телеканалу в дипведомстве.

К расследованию, по словам источников CNN, подключено ФБР.

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Как сообщает телеканал, на протяжении многих лет американские дипломаты сталкиваются с враждебными актами со стороны представителей кубинского государства, их собственность и имущество часто подвергается ущербу. Однако после восстановления дипотношений между Гаваной и Вашингтоном кампания «устрашения» пошла на спад.

Как отметили в Госдепартаменте, «кубинское правительство ответственно, согласно Женевской конвенции, защищать наших дипломатов». «Мы считаем, что должны напомнить властям Кубы об их ответственности также согласно Венской конвенции», — добавили в дипведомстве.