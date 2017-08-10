Гордума Екатеринбурга заказала фуршет на один миллион рублей

«Дума Екатеринбурга готова потратить миллион рублей на концерт и фуршет по случаю юбилея. Подрядчику, которому достанется заказ, придется сочинить сценарий праздника, сделать пригласительные и видеоряд, заплатить ведущему, режиссеру, задействовать артистов, накрыть стол на 250 персон. То есть устроить шоу и пир почти на весь мир», — пишет Альшевских в своем Facebook.
При этом депутат отмечает, что в созыв гордумы входят и кандидаты и на пост губернатора Свердловской области — Константин Костин от партии «Зеленых» и Дмитрий Сергин о Российской партии пенсионеров за справедливость.
«Обоих знаю как борцов за экономию бюджетных средств. Что скажете вы о запланированных тратах, уважаемые претенденты на должность главы региона?», — обращается он к кандидатам.
Мероприятие, на проведение которого был объявлен конкурс, запланировано на 16 ноября. Фуршет рассчитан на 250 человек.
«Концепция торжественного собрания должна отражать исторические этапы развития местного самоуправления города Екатеринбурга, актуальную информацию о деятельности Екатеринбургской городской думы с момента ее создания до текущего дня, этапы ее становления, развития и преобразования», — говорится в документах.